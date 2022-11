Lotta a spaccio, furti e truffe: polizia passa al setaccio a Foligno

Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai furti e alle truffe. È principalmente lungo queste tre direttrici che continua a muoversi l’attività del commissariato di Foligno nell’ambito del progetto “Borghi sicuri”, che vede in prima fila non solo gli agenti di via Garibaldi ma anche i colleghi del Reparto prevenzione crimine “Umbria-Marche”. Sotto la lente di ingrandimento della polizia le aree del centro cittadino e quelle della periferia, con particolare attenzione alle principali arterie e alle zone di Fiamenga e della Paciana. Durante il servizio, oltre al pattugliamento delle zone e dei vicoli più nascosti, dell’area della stazione, dei parchi e delle “piazze” di spaccio, sono state effettuate verifiche anche all’interno di alcuni pubblici esercizi: identificati i clienti, anche al fine di verificare la frequentazione da parte di eventuali pregiudicati, ed effettuate verifiche amministrative in materia di somministrazione di alimenti e bevande e quelle relative alle slot machine. Quattro, poi, i posti di blocco, con l’obiettivo in questo caso di prevenire i furti in abitazione ed intercettare possibili “trasfertisti” giunti nel Folignate con l’intenzione di procurarsi facili bottini. L’attività di monitoraggio è stata l’occasione anche per verificare la presenza, lungo i viali e i piazzali, di persone dedite all’attività di prostituzione su strada. Durante controlli sono state identificate 59 persone e verificati 27 veicoli. Attività che ha portato anche alla contestazione di una violazione al Codice della strada.