Lunedì i funerali di Ivan Loisin, il 36enne deceduto nell’incidente di Forte dei Marmi

Sono stati fissati i funerali del 36enne deceduto alle prime luci dell’alba di mercoledì 16 agosto a Forte dei Marmi. L’ultimo saluto a Ivan Loisin, infatti, parenti e amici lo daranno lunedì 21 agosto. Le esequie si terranno nella chiesa di San Marco a Sant’Eraclio, alle 15. Poi, la salma sarà tumulata nel cimitero di Foligno. Il 36enne, lo ricordiamo, è rimasto vittima di un terribile incidente stradale, avvenuto pochi giorni fa in Versilia. Era prima mattina, a Forte dei Marmi, quando Ivan Loisin in sella ad uno scooterone si è scontrato con un’auto a bordo della quale viaggiava una ragazza. Un impatto che gli è stato fatale: le ferite riportate nell’incidente, infatti, hanno causato la morte sul colpo del giovane che si trovava in Toscana per lavorare come buttafuori per la stagione estiva. Di origini moldave, Loisin viveva ormai da una ventina d’anni a Foligno. E alla notizia della sua prematura scomparsa a stringersi a parenti e amici è stata un’intera comunità. La stessa che, a distanza di giorni, continua a dedicargli pensieri sui social, esprimendo cordoglio e tristezza per una vita che si è spezzata troppo presto, ricordando momenti e aneddoti di vita condivisa ma, soprattutto, ricordandolo come un ragazzo dal cuore d’oro, che si contraddistingueva per la gentilezza e l’educazione, oltre ad essere un talento ed una forza della natura nell’MMA, tra le sue passioni. Ivan Loisin, infatti, era tra gli atleti dell’Accademia Foligno di Mixed Martial Arts. Una passione che lo aveva visto primeggiare, essendo un campione di questa disciplina. E proprio dagli amici dell’Accademia Foligno di Mixed Martial Arts è partita la raccolta fondi per sostenere le spese del funerale del 36enne e anche quelle per riportare la salma a Foligno. Quella Foligno che per Ivan era ormai una casa e dove, grazie al sostegno di chi ha aderito alla raccolta, potrà fare ritorno.