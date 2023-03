Lutto a Foligno per la morte di Alberto Cianetti

Foligno in lutto per la morte di Alberto Cianetti, venuto a mancare nella serata di martedì 28 marzo all’età di 85 anni. Nato a Spello il 17 agosto del 1937, di professione commercialista, è stato un professionista molto noto e stimato non solo a Foligno e nel territorio della Valle Umbra, ma anche a livello regionale. Diversi gli incarichi ricoperti nel corso della sua vita. Tra i tanti, quello di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Ruolo che lo aveva visto ai vertici dell’Ente di palazzo Cattani per ben 21 anni, dal 1994 al 2015, quando a succedergli era stato Gaudenzio Bartolini. Nel 2013, inoltre, era stato nominato presidente delle Casse di Risparmio dell’Umbria. Numerose le iniziative messe in campo a sostegno del territorio dalla Fondazione Carifol durante il suo ventennale mandato, sia in favore del mondo dell’associazionismo che del sistema sanitario con l’acquisto di importanti macchinari per l'ospedale "San Giovanni Battista". E ancora il sostegno alla cultura e alla formazione, con particolare attenzione ai giovani. Tra i tanti progetti realizzati durante la sua presidenza, la costruzione della palestra della scuola primaria di Sterpete - interamente finanziata dalla Fondazione Carifol -, ma anche gli interventi funzionali al palco e all’impianto illuminotecnico del teatro “San Carlo” di Foligno nel 2015. Dello stesso anno anche l’acquisto dei Casalini medievali in piazza Beata Angela per farne un centro polivalente a disposizione delle associazioni del territorio e il recupero delle palazzine di Porta Romana, che oggi ospitano gli uffici di promozione turistica del Comune di Foligno, ultimo atto della presidenza di Alberto Cianetti, prima della conclusione dell’incarico. I funerali si terranno giovedì 30 marzo, alle 16, alla chiesa della Madonna del Pianto in via Garibaldi. Intanto arrivano i primi messaggi di cordoglio alla famiglia, a cominciare da quelli degli attuali vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, oggi guidata da Umberto Nazzareno Tonti.

