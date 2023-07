Maltempo a Foligno, nella notte caduti 100 millimetri d’acqua

La pioggia, a Foligno, ha iniziato a cadere in maniera copiosa intorno alle 22 di venerdì 30 giugno, intensificandosi sempre di più nelle ore successive fino alla prima mattinata di sabato primo luglio. Per tutta la notte tuoni e fulmini si sono fatti sentire in città e il Topino si è gonfiato al punto da coprire totalmente la passeggiata.

100 MILLIMETRI DI ACQUA NEL FOLIGNATE - Cento i millimetri caduti tra Foligno e Nocera Umbra, come spiegato dal meteorologo Fabio Pauselli di Umbria meteo, “quasi il doppio della media di giugno, che si attesta intorno ai 50-60 millimetri”. “La cosa positiva - commenta Pauselli - è che non ha fatto 100 millimetri tutti in una sola volta ma in tre picchi, per cui anche i fiumi sono riusciti a smaltire il quantitativo d’acqua, altrimenti ci saremmo potuti ritrovare in una situazione come quella del 23 giugno scorso che ha interessato la zona di Bastia Umbra”. Zona in cui, anche nelle scorse ore, sono caduti intorno ai 90 millimetri di pioggia. Sempre 100, invece, i millimetri registrati nel Perugino orientale e nell’Alto Tevere: eventi diversi, però, rispetto a quello che ha interessato il Folignate. Per Pauselli si tratta di fenomeni non unici, ma comunque rari soprattutto per il periodo in cui si sono verificati. “Normalmente - commenta al riguardo - sono eventi tipici del periodo tra maggio e inizio giugno o agosto, perché solitamente tra fine giugno e inizio luglio si va verso una fase più stabile, in cui è difficile avere precipitazioni così intense”. A riempirsi, come detto, sono stati i fiumi e torrenti, a cominciare dal Topino. “Non ho notizie precise sui punti interessati - prosegue Fabio Pauselli - ma mi risulta che tra Nocera e Foligno qualche fosso secondario sia uscito un po’”.

SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO - Ora, però, si va verso un miglioramento delle condizioni meteorologiche. “Il vortice depressionario che ieri, nella fase di maggiore precipitazione per quanto riguarda l’Umbria, era posizionato tra l’alto mar Tirreno e la Toscana, questa notte è passato sopra l’Umbria e adesso sta andando verso le Marche” dichiara l’esperto, che aggiunge: “Le correnti umide sud-occidentali che sono quelle più prolifiche per l’Umbria, e per il Folignate nello specifico, saranno sostituite da correnti settentrionali, quindi meno instabili”. Per oggi, comunque, qualche rovescio o temporale è da metterlo in conto. Poi, però, dalla serata cielo libero da nubi, a cominciare dal nord dell’Umbria per poi proseguire con il passare delle ore fino al sud della regione.

LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI - “Già domani (domenica 2 luglio) sarà una buona giornata - anticipa Pauselli - con qualche instabilità, ma nulla di particolare”. Rovesci e temporali si protrarranno in maniera isolata e sparsa fino a metà della prossima settimana, “perché - sottolinea l’esperto di Umbria meteo - le correnti non saranno ancora asciutte e l’alta pressione faticherà ad entrare sul bacino centrale del mar Mediterraneo. Però - aggiunge - dalla metà della prossima settima e fino a metà luglio dovremmo avere l’alta pressione con temperature in deciso aumento, per cui torneremo al caldo estivo”. E proprio a proposito di temperature, per tutta la giornata di oggi risulteranno ancora leggermente sotto la media, per poi aumentare a partire da domani, mantenendosi comunque nella media. Dalla seconda metà della prossima settimana, invece, saranno sopra la media. “Previste - commenta Pauselli - temperature sopra la media di 4 o 5 gradi intorno al 10-12 luglio”.

QUESTIONE DI CAMBIAMENTI CLIMATICI - Sebbene, come spiegato da Fabio Pauselli, l’evento di venerdì notte “non è tutto dovuto al riscaldamento climatico”, nel complesso i cambiamenti a cui stiamo assistendo in questi ultimi tempi stanno facendo la loro parte. “C’è tanta più energia in gioco nell’atmosfera e questa situazione è dovuta al riscaldamento - dice - e proprio i sistemi temporaleschi così come le aree di bassa pressione è dal vapore e dal calore che traggono la loro energia. Per cui più il riscaldamento aumenta, più i fenomeni saranno intensi e le precipitazioni abbondanti”.

VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO - Circa 70 gli interventi che, a causa del maltempo delle scorse ore, hanno visto in prima fila gli uomini del Comando dei vigili del fuoco di Perugia, mentre sono 25 quelli ancora in coda. Si tratta per lo più di interventi per allagamenti e rami caduti, che hanno reso necessario l’impiego di sette squadre di Perugia, Assisi, Foligno, Gaifana e Città della Pieve. Ma non solo. Richiamate, infatti, anche altre unità per far fronte agli interventi accumulati. Tra i torrenti monitorati il Tescio, il cui livello era salito durante la notte ma subito rientrato, e il Fosso delle Piazze in località Ponticelli a Città della Pieve, dove però la situazione è sotto controllo. Dai vigili del fuoco, dunque, non vengono segnalate particolari criticità.