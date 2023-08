Meteo, anche in Umbria attesi rovesci e temporali. Nel weekend temperature giù

Anche in Umbria nelle prossime ore sono previsti rovesci e temporali. L'Italia è alla vigilia dell'arrivo di un'intensa perturbazione nord atlantica che si farà sentire soprattutto su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Localmente saranno interessate anche Toscana e Umbria. “Questa perturbazione – spiegano gli esperti di Umbria Meteo - sarà relativamente veloce. In 24/36 ore lascerà gran parte d'Italia, poi è attesa la discesa di un secondo impulso di aria fresca dal nord Europa tra domenica 6 e lunedì 7 agosto, ma toccherà solo l'estremo nord est ed in parte le regioni adriatiche”. Venendo più specificatamente alla situazione meteorologica in Umbria, domani (venerdì 4 agosto) aumenterà l'instabilità atmosferica. Sin dalle prime ore del mattino aria fredda nord atlantica che già affluirà sul medio alto mar Tirreno scalzando in maniera "violenta" l'aria calda ed umida preesistente. “Tutto questo, in un contesto circolatorio già pienamente depressionario - afferma Umbria Meteo - con un ramo della corrente a getto sopra l'Umbria centro settentrionale, favorirà la formazione di corposi cumulonembi responsabili di rovesci e temporali ad iniziare dalle coste toscane ma in rapido avanzamento verso il nord dell'Umbria”. Precipitazioni più intense e rischio grandine nella zona del Trasimeno, perugino, eugubino-gualdese e Altotevere. Ma il resto della regione non dovrebbe essere escluso da temporali, anche intensi.

I PROSSIMI GIORNI

“Dalla serata poi il tutto si attenuerà, anche se qualche pioggia, anche sotto forma di rovescio, e isolati temporali saranno possibili fino alla tarda mattinata, primo pomeriggio di sabato 5 agosto, poi migliorerà e resterà solo il fresco – sono le previsioni di Umbria Meteo -. Le temperature caleranno soprattutto a partire dal pomeriggio di domani ma la massima frescura si avvertirà nella giornata di sabato 5 agosto quando si attiverà anche la tramontana. Tra domenica sera 6 e lunedì 7 agosto impulso fresco sulle regioni adriatiche, in Umbria solo annuvolamenti soprattutto in Appennino dove sarà possibile qualche locale pioggia, migliora entro il primo pomeriggio di lunedì 7 agosto. Infine – concludono gli esperti - confermiamo la pronta risalita delle temperature già da martedì 8 agosto, in media mercoledì 9 agosto e probabilmente sopra media dal fine settimana seguente”.