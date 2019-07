Michele e Sabrina, un matrimonio in...biancazzurro

Il gol più importante lo ha fatto dicendo “si” alla sua Sabrina. Lui che da calciatore i gol cercava di evitarli difendendo i pali, finalmente ha provato l'ebbrezza di esultare per una rete mozzafiato. Sabato pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Infraportas di Foligno, il direttore sportivo del Foligno Calcio, Michele Cuccagna, è convolato a nozze con la splendida Sabrina Petrini. L'amore ha vinto su tutto, anche nei confronti del caldo torrido di inizio luglio, in un giorno che rimarrà impresso per sempre nelle menti dei due neo sposi. Per la felicità e la commozione di parenti e amici, Michele e Sabrina hanno deciso di legarsi per tutta la vita “supportati” dalla piccola Stella, il frutto del loro amore. A portare le fedi è stata proprio lei, la meraviglia di mamma e papà che in questo giorno speciale ha camminato al loro fianco. Poi, al termine della cerimonia, gli amici e i compagni di sempre hanno voluto regalare a Michele e Sabrina un siparietto decisamente particolare. In tanti, tra ex calciatori e atleti ancora in attività, hanno deciso di vestire la maglia del Foligno Calcio per una particolare partitella in piazza San Domenico. Match che ha preso il via con il rigore calciato da Sabrina. Un penalty che nemmeno i guantoni indossati da Michele sono riusciti a parare. In mezzo, cori e fumogeni che hanno di fatto acceso la festa. Insieme a Michele Cuccagna, in campo è scesa una squadra che farebbe invidia a chiunque: Lorenzo Battisti, Maurizio Peluso, Nicola Baldoni, Enzo Calabrese, Matteo Bucciarelli, Simone Acciarresi, Daniele Grillini, Federico Canfarini, Filippo Petterini, Vlatko Sbrinosky e Filippo Fondi e il grande tifoso Gianni detto "Lu Pisano". Alla cerimonia presente anche l'ex presidente del Foligno Calcio, Maurizio Zampetti. E' grazie ad un numero uno come lui che i biancazzurri in passato hanno gioito e sfiorato la serie B. Questa volta però, a girare la chiave dei sogni sono stati Michele e la sua Sabrina. Ai novelli sposi giungano i migliori auguri di tutta la redazione di Radio Gente Umbra.