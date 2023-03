Miglioramento sismico, a Spello assegnati 500mila euro

Un tesoretto da 500mila euro. È quello assegnato al Comune di Spello per interventi di riparazione e miglioramento sismico di alcuni immobili comunali. I fondi rientrano nel nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, interessate dal terremoto del 2016. Piano che è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con l’ordinanza numero 129 del 13 dicembre scorso. Le risorse assegnate al Comune guidato dal sindaco Moreno Landrini consentiranno di provvedere al risanamento di beni danneggiati dalle scosse del 2016. Tre, in particolare, le opere su cui si andrà ad intervenire: si tratta della Porta Urbica, dove verranno effettuati lavori per 190mila euro, della chiesa di San Giovanni Battista in cui si interverrà per un importo di 225mila euro e, infine, dell’ex chiesa di Santa Barbara. In questo caso le risorse stanziate ammontano a 94mila euro.