Mille libri alle scuole della città. Il dono della Fondazione Carifol: "Leggere aiuta a crescere"

"Aiutaci a crescere, regalaci un libro". È questo il nome dell'iniziativa mossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno con la collaborazione di Giunti Editore e accolta da diverse scuole della città, come ad esempio la primaria di via Piermarini, che fa parte dell'Istituto comprensivo Foligno2. La presentazione del progetto si è svolta nell'ala dell'ex teatro Piermarini che accoglie alcune classi a seguito del terremoto del 2016. L'Istituto ha accolto con grande entusiasmo la donazione dei libri, scorgendo in questo gesto l'opportunità di aumentare i volumi messi a disposizione dei ragazzi e soddisfare il desiderio di spingerli verso la lettura. Così ha commentato la rappresentante dell'Istituto Comprensivo 2, Lucia Procopio: "Siamo molto grati del dono che ci avete fatto. Regalare un libro è ormai diventato controcorrente, a differenza di anni fa, quando lo si regalava per le occasioni importanti. Siamo contenti di aver trovato un ente che possa aiutarci". Oltre all'Ic Foligno2, i libri sono arrivati anche negli altri Distretti e Circoli didattici, insieme al reparto di pediatria dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno. "Il libro – prosegue la professoressa Procopio – è un ottimo strumento per aprire la mente, sviluppare il senso critico, liberare la fantasia. È un vero e proprio investimento. Fondamentale è anche la biblioteca: un luogo dove fare comunità, determinante per una scuola del centro come la nostra". Già, perché i libri regalati alle varie scuole sono raccolti in piccole biblioteche di cartone. E proprio sull'importanza della lettura insiste anche il presidente della Fondazione Carifol, Gaudenzio Bartolini: "Leggere aiuta a crescere. Da tempo noi come Fondazione siamo impegnati ad incentivare la lettura, soprattutto in un'epoca come la nostra in cui i giovani fanno uso di altri mezzi informativi e finiscono per leggere di meno. Non a caso, sosteniamo anche il progetto 'Il giornale in classe'" e "Fulgineamente". Donare è nella nostra indole, come dimostra la distribuzione che abbiamo fatto dei 24mila libri che avevamo nei depositi". Ma il presidente fa il punto della situazione anche per quanto riguarda il centro storico: "Noi vogliamo educare alla bellezza in generale, come nella città di Foligno. Il centro storico, infatti, è casa nostra. Dovremmo imparare a prendercene maggiore cura. Dovrebbe essere sicuro, anche se mi sembra che non lo sia del tutto". Presente all'incontro anche la rappresentante del gruppo Giunti, che dichiara con orgoglio: "Abbiamo donato 917 volumi. Sono stati selezionati in base alla fascia d'età dei destinatari, ovvero tra 6 e 11 anni. Si tratta di libri che spaziano dalla narrativa alla poesia, dalla scienza alla storia. Il nostro – prosegue la rappresentante - è un progetto nato 8 anni fa, in seguito al terremoto che ha ferito L'Aquila. Crediamo fermamente che il libro possa fungere da collante per una comunità. Dal 2013 facciamo donazioni di volumi a biblioteche e scuole ed ora siamo arrivati a più di un milione di libri donati". Insomma, una sinergia e un gesto che comunicano come la lettura non solo può aiutare ad evolversi, ma anche a lenire eventi traumatici ed a creare unità.