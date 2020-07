Da Modica in Umbria positiva al Covid-19: è giallo su una escort peruviana

Viaggia da Modica all’Umbria e risulta essere positiva al Coronavirus. La donna è una escort peruviana, che proprio nel Cuore verde d’Italia - sembrerebbe a Foligno - si è sentita male e successivamente ha scoperto di essere positiva al Covid-19. A riportare la notizia è l'Ansa Sicilia. Notizia che però non trova riscontro da parte della Usl Umbria 2. L’azienda ospedaliera ha infatti smentito la presenza della donna all’interno del San Giovanni Battista. Inoltre, al triage dell'ospedale folignate non risultano nuove positività riscontrate. È giallo, quindi, sulla vicenda. Secondo quanto riportato da alcuni organi di informazione, la escort sudamericana era stata per due settimane a Modica, nel Ragusano, dove aveva preso in affitto un monolocale per ricevere su appuntamento i suoi clienti. Successivamente la peruviana aveva lasciato la Sicilia per trasferirsi in Umbria. La donna avrebbe raggiunto Catania con l'autobus, per poi proseguire verso la regione verde d’Italia - sembrerebbe fino a Foligno - in treno. E proprio una volta arrivata sul territorio umbro si sarebbe sentita male. Ma, come detto, al momento quest’ultimo aspetto non trova riscontro nella struttura ospedaliera folignate. La donna sarebbe ricoverata al San Maria della Misericordia di Perugia, anche se al momento non ci sono riscontri ufficiali nemmeno su questo fronte.

AGGIORNAMENTO - Diversamente da quanto emerso inizialmente, non si tratterebbe di una escort ma di una badante che due giorni fa si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Foligno con febbre. Sottoposta a test è risultata positiva, la donna è stata trasferita all'ospedale di Perugia. Dall'Usl Umbria 2 precisano infatti che il San Giovanni Battista di Foligno è e rimane Covid-free.