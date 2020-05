Monsignor Sigismondi saluta Foligno: “Grato per essere stato il vostro pastore” GALLERY

“Mi dispongo a partire – voce del verbo ‘obbedire’ – senza voltarmi indietro, ma anche senza lasciarmi sfuggire dal cuore il gregge che, finora, ho portato sulle spalle”. Sono alcune delle parole più toccanti pronunciate dal vescovo di Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi, in occasione della sua ultima omelia nella diocesi di cui è stato pastore per ben 12 anni. Era il 3 luglio 2008, infatti, quando Papa Benedetto XVI lo nominò vescovo di Foligno, diocesi di cui prese possesso qualche mese dopo, il 5 ottobre.

Da allora, come detto, sono trascorsi quasi 12 anni, durante i quali monsignor Sigismondi si è fatto guida e faro, con occhi paterni, della sua comunità, dei suoi fedeli. “A tutti - ha detto durante l’ultima omelia - assicuro il mio ricordo all’altare, chiedendo a San Feliciano di custodire anche me tra le sue “mani ligate”. Vi saluto con le parole che compendiano l’esperienza mistica angelana; il mercoledì della Settimana santa del 1301, meditando sulla morte del Figlio di Dio incarnato, Angela sentì nella sua anima l’eco di una voce divina: ‘Io non ti ho amata per scherzo’”.

E così si è congedato dalla sua Foligno, in occasione della solenne Messa crismale celebrata nella serata di sabato 30 maggio nella chiesa di San Giacomo a Foligno. Celebrazione che, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, è avvenuta in assenza di popolo. Per ragioni di contenimento del contagio erano presenti soltanto presbiteri, diaconi, rappresentanti di religiosi e religiose e, in rappresentanza dei laici, i componenti del Consiglio pastorale diocesano. Ed è anche a loro che è andato il pensiero di monsignor Sigismondi durante l’omelia. “Il Signore - ha detto - impregni della sua grazia quanti, con lealtà e purezza di spirito, mi hanno aiutato a servire questa Chiesa e ad amarla ‘fino alla fine’”.

Il cammino di monsignor Gualtiero Sigismondi proseguirà ora in un’altra diocesi, quella di Orvieto Todi, come disposto da Papa Francesco negli scorsi mesi. Una partenza, la sua, che lascerà un grande vuoto nella comunità folignate che in questi anni è cresciuta affidandosi alle sue parole ed alle sue preghiere, ai suoi consigli ed ai suoi moniti. Una partenza segnata dalla celebrazione della Messa crismale che, come spiegato da sua eccellenza, “è per un vescovo il momento più solenne di incontro con Dio e con il suo popolo”. “Ho sempre atteso questo appuntamento liturgico custodendo e meditando le parole confidate da Gesù ai discepoli nell’ora dell’ultima Cena: “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi” (cf. Lc 22,15). Mi accingo a versare nell’olio non solo le sostanze profumate, ma anche l’essenza della mia gratitudine al Signore, per avermi concesso - ha concluso - di essere pastore della Diocesi di Foligno per 12 anni”.

Quella di sabato sera è stata una celebrazione caratterizzata da forti momenti di emozione sia per il vescovo che per i presenti. C'è chi, disposto tra i banchi della chiesa - non è riuscito a trattenere le lacrime e chi ha pianto a pochi centimetri dal vescovo Sigismondi. E' il caso di Davide, futuro sacerdote che porgeva l'olio al presule e che non è riuscito a non piangere di fronte a monsignor Sigismondi.

Prima della benedizione, il Consiglio pastorale diocesano ha voluto omaggiare il vescovo con una pubblicazione che raccoglie i 12 anni dell'episcopato folignate di Sigismondi. A presentare la realizzazione dell'opera e a salutare a nome di tutti il presule è stato il professor Antonio Nizzi. "Monsignor Gualtiero Sigismondi, il vescovo della sinodalità", questo il nome del libro realizzato, che raccoglie al suo interno il cammino percorso insieme dalla Chiesa di Foligno e monsignor Sigismondi. "La nostra Chiesa locale la ricorderà, ne siamo certi, come il vescovo della sinodalità. Il libro - ha detto il professor Nizzi - non è la cronaca dell'episcopato, e neppure l'antologia del suo magistero fecondo e illuminato. Piuttosto è un pezzo di storia che la Chiesa di Foligno ha scritto con lui e grazie a lui". Il volume raccoglie tutti i documenti e gli atti prodotti dal Consiglio pastorale diocesano dal 2008 al 2020. "E' una documentazione autentica - ha proseguito Antonio Nizzi - di quella chiesa di comunione e partecipazione che era nelle attese e che è stata sempre in cima all'impegno del nostro vescovo, fin dal suo ingresso, quando sollecitò tutti, sono sue parole, ad 'edificare la Chiesa con il cemento della comunione e della condivisione, consapevoli che la concordia è il presupposto della Pentecoste'".

IL TESTO INTEGRALE DELL'OMELIA DEL VESCOVO GUALTIERO SIGISMONDI PER LA MESSA CRISMALE:

Fratelli e sorelle carissimi, la prova drammatica e significativa dell’emergenza sanitaria ha imposto al calendario liturgico il differimento della Messa crismale alla Veglia di Pentecoste: questo “distanziamento” si configura come un singolare accostamento. “Lo Spirito del Signore Dio è su di me” (Is 61,1): Gesù proclama questa profezia nella sinagoga di Nazaret, allargando l’abbraccio del suo sguardo benedicente verso i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi; vengono nominati in generale, ma poi, salendo a Gerusalemme, acquisteranno volto e nomi propri. Gli occhi di tutti, parenti e conoscenti, sono fissi su Gesù, contemplano ciò che gli orecchi ascoltano: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato” (Lc 4,21). Il termine “oggi” attraversa il Vangelo di Luca (cf. 2,11; 19,9; 23,43) e giunge fino a noi, adesso; ce lo ricorda questa celebrazione liturgica, in cui gronda l’olio di letizia dello Spirito santo.

La Messa crismale è per un vescovo il momento più solenne di incontro con Dio e con il suo popolo. Ho sempre atteso questo appuntamento liturgico custodendo e meditando le parole confidate da Gesù ai discepoli nell’ora dell’ultima Cena: “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi” (cf. Lc 22,15). Mi accingo a versare nell’olio non solo le sostanze profumate, ma anche l’essenza della mia gratitudine al Signore, per avermi concesso di essere pastore della Diocesi di Foligno per 12 anni. Alitando sull’ampolla del crisma, ripeterò le intenzioni di preghiera rivolte da Gesù al Padre per i discepoli: “custodiscili nel tuo Nome” (cf. Gv 17,11), “custodiscili dal Maligno” (cf. Gv 17,15), “consacrali nella verità” (cf. Gv 17,17), “che tutti siano una sola cosa” (cf. Gv 17,21-22).

Nell’affidarvi “a Dio e alla Parola della sua grazia” (cf. At 20,32), mi viene in soccorso il testamento di Gesù. Rivolto a Maria, dall’alto della croce, dice: “Ecco tuo figlio”; poi, volgendosi a Giovanni, aggiunge: “Ecco tua madre” (cf. Gv 19,25-27). Il Signore Gesù, prima di affidare Maria a Giovanni, si preoccupa di consegnare il discepolo a sua madre. Il suo primo pensiero è per il “discepolo amato”, per l’umanità che egli rappresenta e per tutti coloro che, come lui, saranno rivestiti del carisma apostolico. Il Figlio di Dio, “Agnello immolato”, ha posto il sacerdozio ministeriale sotto la protezione della Madre sua, “Agnella senza macchia”.

Carissimi presbiteri e diaconi, siamo stati affidati alla Vergine Maria, “discepola della Parola”; siamo stati unti per ungere il popolo di Dio con la “rugiada dello Spirito”. A noi è chiesto di rendere grazie al Signore per il dono ricevuto con l’imposizione delle mani. Celebrando la Messa crismale ho sempre custodito il desiderio di rinnovare le promesse sacerdotali intonando il Cantico di Maria. “Provo le vibrazioni del Magnificat”: così scriveva ad un amico, nell’imminenza dell’ordinazione diaconale, il giovane seminarista Giovanni Battista Montini, che cento anni fa, proprio oggi, saliva all’altare per la prima volta, presso il santuario bresciano di Santa Maria delle Grazie.

Fratelli e sorelle carissimi, che avete responsabilità civica e battesimale, “pregate per i vostri sacerdoti e anche per me”. “Il Sacerdozio – diceva ai preti ambrosiani l’Arcivescovo Montini – o è vissuto ad alta temperatura, ed è una bellissima cosa, o è vissuto in una temperatura calante e tiepida ed è una pesantissima cosa”. Cari sacerdoti, la liturgia eucaristica, dopo la recita del Padre nostro, ci fa riprendere fiato consegnandoci questa invocazione: “Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa”. Si tratta di una formula rituale che, in questa celebrazione di congedo, mi autorizza a confidarvi quanto scrive San Gregorio Magno: “Molte cose che nella Scrittura da solo non riuscivo a comprendere, le ho capite quando mi sono trovato in mezzo a voi, fratelli miei”.

Mi dispongo a partire – voce del verbo “obbedire” – senza voltarmi indietro, ma anche senza lasciarmi sfuggire dal cuore il gregge che, finora, ho portato sulle spalle. Il Signore impregni della sua grazia quanti, con lealtà e purezza di spirito, mi hanno aiutato a servire questa Chiesa e ad amarla “fino alla fine”. A tutti assicuro il mio ricordo all’altare, chiedendo a San Feliciano di custodire anche me tra le sue “mani ligate”. Vi saluto con le parole che compendiano l’esperienza mistica angelana; il mercoledì della Settimana santa del 1301, meditando sulla morte del Figlio di Dio incarnato, Angela sentì nella sua anima l’eco di una voce divina: “Io non ti ho amata per scherzo”.

Nel dispormi a impartire con il cuore, più che con le mani, la benedizione del Signore, intono il Cantico di Maria nell’ineffabile liturgia del silenzio. Solo il Fiat basta, solo il Magnificat resta!

Ha collaborato Fabio Luccioli