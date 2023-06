Montefalco, Angelo Abbate nuovo comandante dei carabinieri

È Angelo Abbate il nuovo comandante della stazione carabinieri di Montefalco. Originario di Caserta, il 28enne maresciallo ordinario ha iniziato la sua carriera nell'Arma nel 2016. Quando, dopo essersi arruolato come carabiniere, ha prestato servizio prima alla tenenza di Montemurlo (Prato) e poi alla stazione di Carmignano (Prato). Nel 2017 ha vinto il concorso per la Scuola marescialli di Firenze, dove ha frequentato il corso di formazione di tre anni. Nel 2020 la nomina a maresciallo e il trasferimento alla Scuola allievi carabinieri di Roma, dove si è occupato di formazione e addestramento. Poi l'arrivo in Umbria lo scorso anno, dove il maresciallo Angelo Abbate ha prestato servizio fino a maggio 2023. Laureato in Scienze della sicurezza, il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Montefalco ha conseguito il master di primo livello in Criminologia e Studi giuridici forensi.