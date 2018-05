"Nel nome del rispetto", domani a Foligno le premiazioni

Millecinquecento partecipanti da tutta Italia, 2.500 persone che hanno seguito le iniziative promosse nel corso dell’anno e 30 giurati tra docenti, giornalisti, sociologi, psicologi e scrittori e 70 soci. Sono i numeri del concorso nazionale indetto dall’associazione “Nel nome del rispetto”, presieduta da Maria Cristina Zenobi, che domani, sabato 19 maggio, culminerà nell’assegnazione dei premi. L’appuntamento è, a partire dalle 9.30, all’Auditorium San Domenico, per una mattinata all’insegna del rispetto e della disabilità. Titolo dato all’edizione 2017/2018 è stato, infatti, “Non esiste diversità nel Rispetto”. In programma la premiazione degli studenti vincitori, ossia di coloro i quali che con scritti, video, poesie e disegni si sono misurati con il tema proposto, dimostrando di averlo ben recepito e adeguatamente sviluppato con inaspettata maturità, aiutati in questo percorso dal corpo docente, da sempre un insostituibile supporto alle iniziative dell’associazione. Grande la soddisfazione di Maria Cristina Zenobi, dunque, per i risultati raggiunti. Il concorso, lo ricordiamo, ha infatti riconosciuto - tra l’altro - il riconoscimento del Miur tra i testimonial chiamati ad attuare il programma nazionale sul rispetto voluto dal ministro all’istruzione Valeria Fedeli. “L’operato dell’associazione - ha sottolineato la vicepresidente Cristina Virili - trova il sostegno nella condivisione ai progetti da parte del corpo insegnante e delle famiglie. Connubio che, come ha avuto modo di riconoscere anche la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Sabrina Boarelli, rappresenta la formula vincente ed auspicata per far affermare tra i giovani principi e concetti che sono alla base della società civile e contribuiscono alla crescita e maturità di ogni individuo”. Ad intervenire alla cerimonia di chiusura di questa edizione saranno - oltre alle autorità cittadine e del mondo scolastico - anche alcuni dei testimonial dell’associazione come Nicole Orlando, Domenico Ignozza, Giacomo Innowhite, Gianfranco Albano, Paolo Vissani, Giuseppe Meglio e Antonio Stagno, presidente della Federazione internazionale dei diritti dell’uomo, che ha dato il patrocinio ed attestati. Istituito, inoltre, un premio speciale in memoria dell’attore Ray Lovelock, di recente scomparso, tra testimonial dell’associazione e socio fondatore.