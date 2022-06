Nell'ultima giornata lieve risalita dei contagi: si torna sopra i 7mila

Risalgono i contagi in Umbria, dove i cittadini attualmente positivi al Coronavirus tornano sopra i 7mila. In particolare, il bollettino diramato nella mattinata di giovedì 9 giugno ne riporta 7.013, ossia 136 in più del giorno precedente. Di nuovi casi se ne contano 474, mentre le guarigioni sono state 338, a fronte di 2.538 tamponi processati, di cui 2.026 antigenici e 512 molecolari. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 18,67%. Stabile la situazione sul fronte ospedaliero, dove si contano 98 pazienti contro i 99 dell’ultimo report. Un solo paziente in intensiva, mentre in area medica Covid se ne contano 74. Ventitré, invece, i cittadini contagiati ricoverati in altri reparti ospedalieri. A chiudere il quadro elaborato quotidianamente dalla Regione i dati relativi ad Rsa e decessi. Per quanto riguarda gli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, al momento ne risulta solo uno alle prese con il Covid-19. Di vittime, invece, non se ne registrano di nuove. I decessi da inizio pandemia si confermano, dunque, 1.852.