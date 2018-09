Non solo donne, a Nocera Umbra anche il signor Guerrino compie cento anni

Oramai è un dato di fatto: a Nocera Umbra esiste l'elisir di lunga vita. A testimoniarlo sono le sette donne, che negli ultimi anni sono riuscite ad arrivare in tripla cifra spegnendo cento candeline per il loro compleanno. C'è addirittura chi oramai è andata oltre alla cifra tonda, a dimostrazione che vivere nella città delle acque fa bene. Ora, a far compagnia alle ultracentenarie del gentil sesso c'è anche Guerrino Astolfi. E' lui il primo centenario uomo che negli scorsi giorni ha festeggiato i suoi primi cento anni. Guerrino ha vissuto sempre a Ville Santa Lucia, frazione di Nocera Umbra. Da qualche tempo però si è trasferito a Fabriano, per rimanere vicino all'affetto dei suoi cari. Lucidissimo e brillante, Guerrino ancora riconosce e scherza con tutti. Non si è mai sposato e la sua vita l'ha passata lavorando i campi, vivendo da solo fino a poco fa. “L'unico mio rammarico – ha raccontato Guerrino Astolfi nel giorno del suo compleanno – è non riuscire più a camminare bene”. A festeggiarlo è stata anche una delegazione del Comune di Nocera Umbra con i consiglieri Elisa Cacciamani ed Alberto Armillei. Con loro anche il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli: i due comuni lo hanno omaggiato con diversi regali, a testimonianza dell'affetto e della stima che Guerrino è riuscito a conquistarsi nel corso della sua longeva vita.