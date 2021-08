Nozze d’oro per Tarcisio e Caterina: festeggiati i 50 anni di matrimonio

Cinquant’anni di matrimonio, non una cosa che capita tutti i giorni. Un traguardo importante tagliato, lo scorso 22 agosto, da Tarcisio Rocchi e Caterina Fogliati. Legati da un amore che dura quindi da più di mezzo secolo, i due coniugi hanno festeggiato le nozze d’oro all’Opera Pia Bartolomei Castori di Foligno, giacché Tarcisio e Caterina sono entrambi ospiti della struttura. Alla luce delle restrizioni legate alla pandemia, ad unirsi ai festeggiamenti dei due sposi è stata solo una ristretta cerchia di amici e parenti. Gli stessi che, con affetto, hanno mangiato una fetta della torta in loro compagnia proprio nei locali della residenza per anziani di via Sportella Marini. Tarcisio, nel corso degli anni, si è sempre speso molto per il volontariato, in particolare per la Croce Rossa con cui ha collaborato fin quando le energie glielo hanno permesso. Energie che, a giudicare il traguardo raggiunto, deve aver riversato massicciamente anche nel matrimonio con la sua Caterina. Un affetto da sempre ricambiato da sua moglie, che a Tarcisio ha dedicato una vita intera. Agli "sposo d’oro", il cui viaggio insieme, lo ricordiamo, è partito nel lontano 1971, vanno le felicitazioni di tutta la nostra redazione.