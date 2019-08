Numana, folignate denunciato per furto: nel suo zaino orologi, cellulari, bancomat e soldi

Due orologi, cinque cellulari, una fede nuziale, un bancomat, due carte di credito prepagate e 400 euro. È il bottino rinvenuto dai carabinieri all’interno dello zaino di un 47enne di Foligno, presunto responsabile di alcuni furti ai danni di turisti in vacanza nelle Marche e denunciato alla procura di Ancona per furto aggravato e ricettazione.

La caccia all’uomo è scattata dopo che una coppia al mare a Numana ha denunciato la scomparsa della borsa all’interno della quale si trovavano un orologio, una fede e due cellulari. Sono così iniziate le indagini condotte dai militari della locale stazione in collaborazione con gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo che hanno permesso di risalire al folignate, fermato nel pomeriggio di giovedì vicino piazza Miramare a Marcelli di Numana. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe approfittato dell’assenza della coppia, in acqua a fare il bagno, per impossessarsi della borsa e allontanarsi prima di essere beccato.

Perquisito dai carabinieri, l’uomo è stato così trovato in possesso di diversi oggetti nascosti nello zaino, parte dei quali sono stati riconosciuti dalla coppia che aveva denunciato il furto. Intanto proseguono le indagini dei militari per risalire alle altre vittime dei furti.