Operazione "Oro Rosso”, la polfer di Foligno al lavoro per il contrasto al furto di rame

Una giornata di controlli per prevenire e contrastare i furti di rame in ambito ferroviario. È quella che ha visto impegnata ieri, lunedì 4 luglio, la sezione Polfer di Foligno. Un’attività, inserita nell’ambito del piano nazionale operazione "Oro Rosso” predisposto dal Servizio polizia ferroviaria, tesa appunto a contrastare i furti del materiale, la cui sottrazione comporta gravi disservizi alla regolarità della circolazione dei treni e conseguenti ed inevitabili disagi per i cittadini. E i controlli condotti dagli agenti dalla Polfer folignate, che miravano a prevenire i furti di rame lungo la linea ferrata, hanno pure interessato strutture specializzate nello smaltimento dei metalli. Servizio di controllo che, in questa fattispecie, poteva servire a rinvenire, ed eventualmente sequestrare, il materiale provento di furto. Stando a quanto reso noto, nella provincia di Perugia, sono stati 3 i siti relativi ad aziende che trattano la rottamazione dei metalli controllati dalla polizia ferroviaria ed 11, invece, le persone identificate. Tre, inoltre, è pure il numero delle tratte ferroviarie sottoposte a pattugliamento e monitoraggio.