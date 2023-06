Operazione sicurezza nelle stazioni: identificate 158 persone e ispezionato 75 bagagli

Prosegue l’attività di monitoraggio degli agenti della polizia ferroviaria di Perugia e Foligno per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori. Il bilancio dell’ultima operazione - condotta insieme ai colleghi del Reparto crimine Umbria Marche - ha portato al controllo delle stazioni di Perugia e Foligno e dei dieci scali della provincia. Quindici i poliziotti impiegati, grazie ai quali sono state identificate 188 persone e ispezionati 75 bagagli. L’attività di monitoraggio - lo ricordiamo - rientra nell’operazione “Stazioni sicure”, promossa nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo, con le squadre di agenti operative sia a bordo treno che a terra. Gli agenti, inoltre, durante il servizio hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e il metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti, al fine di scongiurare l’eventuale porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.