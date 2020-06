L'“ottavo re di Roma” Francesco Totti conquista la storica colonia di Spello

Visto il suo legame viscerale con la Roma e, in generale, con la Capitale, chissà cosa avrà provato oggi Francesco Totti mentre passeggiava per i vicoli di una colonia romana, la “splendidissima” colonia romana di Spello. Agli occhi attenti dei cittadini, infatti, non è sfuggita la passeggiata dell’ex capitano della Roma e della moglie Ilary Blasi tra i vicoli floreali della Splendidissima Colonia Julia. A confermare la visita sono state anche i video postati dalla showgirl sul suo profilo Instagram. Il bomber giallorosso e campione del mondo con la Nazionale nel 2006 ha pranzato al ristorante “La cantina” e la sua presenza, come detto, non è passata inosservata, tanto che sono già comparse sulle piattaforme social le foto dell’"ottavo re di Roma" scattate da alcuni cittadini.