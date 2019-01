Il Papa a Spello scopre il "piccolo miracolo del pane"

Una storia nella storia. E' quella che custodisce in sé la visita a sorpresa di Papa Francesco alle clarisse di Spello. E' la storia del “miracolo del pane”, così come le suore di Vallegloria amano chiamare il quotidiano gesto di un mastro fornaio di Foligno. Lui è Walter e da oramai un anno parte con il furgone dal “Forno San Feliciano” di Foligno, per recarsi tutti i giorni al monastero. Carica di tutto: pane appena sfornato, crostate e altri prodotti di panetteria. Un gesto di carità che contribuisce a completare i pasti delle claustrali e che le stesse suore raccontano a chiunque varchi il portone di Vallegloria. Dal racconto non è stato esentato nemmeno Papa Francesco. Occasione propizia, il pranzo che il Santo Padre ha condiviso con le sorelle. A stimolarle nel racconto ci ha pensato anche il vescovo di Foligno, Gualtiero Sigismondi. E' grazie alla sua regia “silenziosa” che la visita del Papa a Spello è stata resa possibile, ed è sempre grazie a lui se ora anche Francesco conosce il grande cuore del fornaio Walter. “Era la sera del 23 febbraio dello scorso anno – raccontano con emozione le clarisse di Vallegloria –, quando ci siamo accorte che mancava il pane. La madre superiora ci ha detto che avremmo dovuto affidarci alla Provvidenza ed abbiamo quindi iniziato a pregare San Giuseppe”. Poco dopo dalla porta del monastero si è affacciato il panettiere di Foligno, con un sacco di pane ed una torta. Da allora, non c'è giorno in cui Walter non faccia visita alle suore con qualche dono. Una storia che il Papa ha ascoltato con grande interesse. “Il Pontefice si è complimentato per la bontà del pane” commentano le suore spellane, che poi proseguono ricordando un aneddoto curioso: “Anche le guardie del corpo hanno apprezzato, visto che si sono finiti due cestini di pane!”. La carità del fornaio non ha lasciato indifferente Francesco. Al termine della sua visita, il Santo Padre ha voluto benedire e far recapitare a Walter un rosario conservato all'interno di una custodia con lo stemma papale ed il motto di Francesco: “Miserando atque Eligendo”. “Dite a quel signore – ha detto il Papa alle suore – che il Cielo scende su di lui. Il suo gesto dimostra che più si condivide e più le cose si moltiplicano”. Le suore hanno raccontato al Pontefice anche di quando il fornaio, per la festa di Santa Chiara, ha fatto preparare una grande torta per il monastero. “Quindi – ha esclamato il Papa con il solito umorismo che lo contraddistingue – questo Walter vi vizia pure!”. Per celebrare questo forte legame con il panetterie folignate, le monache di Vallegloria quest'anno hanno voluto inserire nel presepe realizzato in chiesa anche un forno con una pagnotta di pane. Per Walter, il gesto del Papa è stata una vera e propria sorpresa: “Sabato mattina sono andato al monastero per portare il pane – racconta il fornaio –. Quando le suore mi hanno consegnato il rosario raccontandomi la storia, mi sono commosso, per me è stata un'emozione grandissima”. LA VISITA – Tornando alla visita a sorpresa del Papa a Vallegloria, a poco più di un giorno di distanza le clarisse ancora non credono a quanto avvenuto. “Quando abbiamo visto un vestito bianco all'interno dell'auto con i vetri oscurati – racconta suor Maria Chiara, badessa del monastero – abbiamo cominciato ad urlare, perché avevamo capito che il Santo Padre era venuto da noi a sorpresa. Scendendo dall'auto, ci ha subito detto 'ma io ve lo avevo promesso!'”. “Ci siamo sentite in famiglia, con il Papa accanto – raccontano le altre suore – non vorresti stare da nessun'altra parte al mondo”. Prima della ripartenza nel primo pomeriggio di venerdì, una delle monache ha timidamente detto a Francesco: “Allora, alla prossima?”. La risposta di Bergoglio non si è fatta attendere: “Ora però toccherà a voi tornare a Santa Marta!”.