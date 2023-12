Pestati in discoteca a Foligno, chiesti 4 anni per gli aggressori

Pene variabili dai 4 anni e 3 mesi ai 4 anni e 6 mesi per i responsabili del pestaggio avvenuto fuori da una discoteca di Foligno nel luglio 2018. È quanto chiesto dal pubblico ministero in occasione dell’udienza presieduta dal giudice monocratico Silvia Festa che si è tenuta venerdì 15 dicembre al Tribunale di Spoleto. Terminata l’istruttoria dibattimentale, il pm ha avanzato la sua richiesta di pena a carico dei quattro aggressori - tre ragazzi di origini albanesi ed un italiano, all’epoca dei fatti ventenni - che, nell’estate di cinque anni fa, avevano aggredito due giovani folignati, Raul Pelletti e Matteo Paradiso. I fatti erano avvenuti fuori dalla discoteca Mesa Verde, nella periferia folignate, nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Una brutale aggressione, quella perpetrata dai quattro ragazzi, a seguito della quale il 30enne Raul Pelletti era rimasto immobilizzato per mesi a letto con il rischio di perdere l’uso delle gambe. Il processo a carico dei quattro giovani era partito dell’estate del 2019 e venerdì mattina, come detto, si è tenuta l’udienza per la discussione del procedimento, conclusa dalle parti civili attraverso gli avvocati Elena Torresi e Giovanni Picuti. I difensori dei quattro imputati invece, ossia gli avvocati Daniela Paccoi, Guido Bacino e Carla Pennetta concluderanno all’udienza fissata per il 19 gennaio prossimo.