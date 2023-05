Polfer, controlli straordinari in tutta la provincia con cani e metal detector

Controlli straordinari per la polizia ferroviaria nelle due principali stazioni di Perugia e Foligno e nei nove scali presenti sul territorio provinciale. Ventiquattro gli agenti impiegati nel servizio con l’identificazione di 198 persone e l’ispezione di 17 bagagli. Nel capoluogo di regione impegnate anche quattro unità cinofile per verificare l’eventuale presenza, all’interno di valigie, di sostanze stupefacenti. Durante l’attività, inoltre, i poliziotti - supportati dagli smartphone in dotazione - hanno controllato in tempo reale i documenti dei viaggiatori. Mentre l’utilizzo dei metal detector gli ha permesso di spaziare i bagagli sospetti, al fine di scongiurare l’eventuale porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere. Questo, dunque, il bilancio della straordinaria attività di controllo messa in piedi nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, promossa nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo, al fine di incrementare i livelli di sicurezza dei viaggiatori che decidono di spostarsi in treno. Un’attività, quella portata a termine dagli agenti della Polfer di Perugia e Foligno, che si è così andata ad aggiungere ai servizi ordinari. Servizi che, nell’ultima settimana, hanno consentito di sottoporre a controllo 490 persone con 31 servizi di vigilanza nelle stazioni e 16 a bordo treno. Trentatré, invece, i convogli scortati dai poliziotti.