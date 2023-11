Polfer, raffica di controlli nell'ultima settimana

Trecentonovantanove persone controllate, 14 treni scortati, 6 servizi di pattuglia a bordo treno e 18 di vigilanza negli scali. Sono i numeri dell'attività di controllo della polizia ferroviaria nei principali scali della provincia di Perugia, così come nelle aree di maggiore affollamento e a bordo dei treni. Nell'ultima settimana, i servizi di vigilanza predisposti dal Compartimento polfer Marche-Umbria-Abruzzo hanno coinvolto gli operatori della sezione polfer di Foligno e del posto polfer di Perugia che, coadiuvati dagli operatori di Fs Security, hanno effettuato numerosi controlli nelle rispettive stazioni e a bordo dei treni utilizzati dai giovani della zona per recarsi nei locali della "movida" e in cui, di recente, si sono verificati alcuni episodi di vandalismo.

Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti e la verifica di persone con precedenti di polizia o sospette. Oltre ad una funzione di deterrenza contro i reati di microcriminalità – danneggiamenti, furti, rapine, accattonaggio molesto, aggressioni ai controllori e ai capo treno - gli agenti della polfer hanno anche effettuato servizi antiborseggio durante le fasi di ingresso e discesa dai convogli. L’attività è stata anche l’occasione per sensibilizzare i cittadini in merito ai comportamenti scorretti in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.

OPERAZIONE “ORO ROSSO” - Nel frattempo proseguono i controlli nei depositi di materiale ferroso della provincia di Perugia, con l'obiettivo di contrastanre il fenomeno dei furti di rame e di altri materiali a danno delle imprese ferroviarie e non solo. Un fenomeno che colpisce le infrastrutture del settore dei trasporti, ma anche dell’energia e delle telecomunicazioni, provocando spesso l’interruzione del servizio pubblico come quello assicurato dai treni. L’operazione è denominata “Oro Rosso”. Gli operatori della polfer hanno sottoposto a verifiche 4 attività di rottamazione, al fine di verificare il rispetto delle normative di settore. Il monitoraggio è stato anche effettuato lungo 4 tratti delle linee ferroviarie per accertare l’integrità dei cavi di alta tensione e delle installazioni. Intensificati anche i controlli degli agenti della polizia ferroviaria - sia sui convogli che in stazione - al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri in transito.