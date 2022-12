Polizia in azione a Bevagna: 68 persone identificate e 37 veicoli controllati

Non si fermano i controlli della Polizia di Stato nell’ambito del progetto "Borghi sicuri”, che anzi in queste ultime settimane sono stati ulteriormente rafforzati con l’obiettivo di prevenire truffe e furti che, in questo periodo, hanno registrato una recrudescenza. In particolare, la scorsa settimana, il monitoraggio ha interessato il territorio comunale di Bevagna. Quattro i posti di blocco effettuati, durante i quali sono state identificate 68 persone e controllati 37 veicoli. Verifiche sono state, inoltre, effettuate in due esercizi commerciali al fine di riscontrare l’eventuale presenza di persone pregiudicate, oltre al rispetto della normativa prevista dal Tulps in materia di somministrazione di alimenti e bevande. L’attività è stata preceduta da un’analisi delle principali criticità e delle caratteristiche del territorio al fine di poter meglio calibrare la presenza della Polizia di Stato per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità. In questo modo sono stati individuati gli obiettivi sensibili da monitorare, garantendo, in tal modo, una maggiore efficacia all’azione di controllo. Il monitoraggio, coordinato dal dirigente del Commissariato di Foligno, ha visto impegnato il personale dell’Ufficio controllo del territorio del Commissariato, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, che hanno pattugliato le aree del centro cittadino e le vie della città, estendendo capillarmente il monitoraggio anche alle zone residenziali più periferiche.