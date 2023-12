Polizia locale, entrato in servizio il nuovo comandante di Foligno

È entrato in servizio il nuovo comandante della polizia locale di Foligno e dirigente d’area. Dopo l’addio di Marco Baffa e un breve periodo di transizione affidato al vice Fabio Massimo Ambrogi, la struttura di viale Marconi ha aperto le porte al nuovo comandante. Si tratta, come annunciato già negli scorsi mesi, di Simonetta Daidone, passata dalla guida del distaccamento della polizia stradale di Foligno al comando della municipale, dopo essere risultata vincitrice della selezione avviata dal Comune per far fronte al posto vacante lasciato, appunto, da Baffa. La presa di servizio giovedì 28 dicembre, a un mese esatto dal colloquio con il sindaco mirato a valutarne gli aspetti motivazionali anche in rapporto agli obiettivi del mandato amministrativo e a seguito del quale Simonetta Daidone è stata considerata la più idonea a ricoprire l’incarico ai vertici della polizia municipale. Incarico che manterrà per i prossimi tre anni. “Formulo i più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro, anche a nome dell’intera amministrazione comunale alla nuova comandante della polizia locale - ha dichiarato il sindaco Stefano Zuccarini - con la certezza che saprà apportare un valore aggiunto di assoluta professionalità e grande esperienza. Il corpo della polizia municipale di Foligno - ha concluso - vanta una gloriosa tradizione e merita un futuro altrettanto importante, sicuramente l’impegno di questa amministrazione è e resterà massimo”.