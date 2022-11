Per il ponte di Ognissanti intensificati i controlli nelle stazioni ferroviarie

Controlli senza sosta nelle stazioni ferroviarie di Perugia e Foligno da parte degli agenti della Polfer. In occasione del ponte di Ognissanti, le forze di polizia impiegate nei due principali scali ferroviari hanno controllato 597 persone, effettuato 8 servizi lungo linea e scortato 23 convogli. Assidui i servizi di vigilanza anche all’interno delle stesse stazioni, così come le operazioni di controllo a bordo treno. Predisposti dal Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo, i servizi effettuati dagli agenti hanno avuto come obiettivo quello di assicurare la sicurezza dei viaggiatori a bordo dei treni e nelle stazioni. Ancor di più in un periodo di festività, come quello attuale, in cui solitamente l’afflusso di persone aumenta in maniera considerevole sia in ingresso che in uscita dai due scali ferroviari, prevenendo così i reati predatori, gli scippi, i furti e l’accattonaggio molesto. Tra i compiti degli operatori della Polfer anche quello di sensibilizzare gli utenti sui comportamenti scorretti in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.