Posti di blocco tra Borroni e Sant’Eraclio: controllati 28 veicoli e 71 persone

Controlli straordinari della polizia nella periferia folignate. Le aree passate al setaccio negli ultimi giorni sono state, in particolare, quelle delle frazioni di Borroni e Sant’Eraclio. Cinque i posti di blocco effettuati sul territorio da parte delle volanti del locale commissariato, guidato dal vice questore aggiunto Adriano Felici, in collaborazione con gli uomini del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche. Monitorato il traffico in entrata e in uscita per scongiurare i furti in abitazione ed intercettare eventuali “visitatori” arrivati in città per mettere a segno qualche colpo. Il bilancio è stato di 71 persone e 28 veicoli controllati. Le verifiche hanno interessato anche tre esercizi pubblici con l’identificazione dei clienti e accertamenti di natura amministrativa per il rispetto delle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di slot machine. L’attività di monitoraggio, che rientra nel progetto “Borghi Sicuri”, avviato dalla Questura di Perugia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti, le rapine le truffe, ha visto gli agenti pattugliare le principali vie d’accesso alle città, i portici e le abituali piazze di spaccio di stupefacenti e le zone residenziali per prevenire i furti in abitazione. E ancora le vie del centro storico con l’obiettivo di prevenire scippi e rapine, ma anche molestie e disturbo ai danni di cittadini e turisti.