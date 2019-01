Premio Melvin Jones a Pierluigi Mingarelli: "Un riconoscimento per tutta la struttura"

“Ringrazio il Lions Club di Foligno per questo prestigioso premio, che considero un riconoscimento per me e per tutti coloro che collaborano e hanno collaborato all’interno della nostra struttura”. Così il direttore del Laboratorio di scienze sperimentali, Pierluigi Mingarelli, a margine della consegna del premio Melvin Jones Fellow, che si è tenuta negli scorsi giorni, alla Chiesa Tonda di Spello, in occasione della “Celebrazione della 52° Charher del Lions Club di Foligno” alla presenza del Governatore del Distretto 108 L del Lions Club International, Leda Puppa Rettighieri, del presidente del Club folignate, Fabrizio Bravi, e della neo presidente del Leo Club Foligno, Sofia Simoni. Un riconoscimento volto a premiare l’impegno svolto dal professor Mingarelli “nel valorizzare a livello internazionale il Laboratorio di scienze sperimentali”.

“La gestione e il funzionamento del Laboratorio - ha detto Pierluigi Mingarelli ricevendo il premio Melvin Jones Fellow - sono il frutto di un’opera collettiva e collegiale, ma soprattutto utile per la società. Nella motivazione del premio del Lions Club - ha proseguito - ho riscontrato una forte attinenza con quello che mi ha spinto a lavorare su questo fronte, ossia diffondere la cultura scientifica tra i giovani come strumento per interpretare e cambiare la realtà. In questo modo - ha proseguito - si ribadisce la centralità della scienza oggi anche nel permettere ai giovani di sviluppare un loro spirito critico e inserirsi nel mondo del lavoro. Dalla prossima settimana - ha quindi concluso il direttore - si avvierà una riflessione per individuare eventuali forme di collaborazione ancora più stringenti ed articolate tra il nostro Laboratorio e il Lions Club di Foligno”.