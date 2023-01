Prima il litigio, poi l’aggressione: denunciato un uomo

Una lite finita con un'aggressione. È quanto avvenuto nel piazzale antistante la stazione di Foligno, dove a seguito di un diverbio, un uomo di origini italiane ha percosso uno straniero, provocandogli delle lesioni. Ad intervenire gli agenti della Polfer coordinati dal comandante Alessandro D’Antoni, che hanno così fatto scattare una denuncia nei confronti dell’aggressore. L’operazione rientra nel corso delle attività messe in campo dal Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo nelle due stazioni di Perugia e Foligno e negli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia. Il bilancio degli ultimi controlli effettuati è stato di 616 persone controllate, 38 pattuglie impiegati in stazione, 15 quelle a bordo treno. Trentasei, invece, i treni scortati. Le attività di monitoraggio, lo ricordiamo, hanno come obiettivo quello di innalzare il livello di attenzione nei due principali scali umbri che, anche a causa del ritorno dalle vacanze e della ripresa delle lezioni scolastiche, hanno visto aumentare considerevolmente l’afflusso in ingresso e in uscita negli scali delle principali città della provincia. Oltre ad una funzione di deterrenza, finalizzata a prevenire i fenomeni di furto, accattonaggio molesto o resistenza all’attività di controllo del personale delle Ferrovie dello Stato, gli operatori della Polfer cercano inoltre di sensibilizzare i cittadini in merito ai comportamenti scorretti in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.