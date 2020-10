Quintana, colpo di scena: Croce Bianca e Gubbini si separano

Divorzio eccellente nel mondo della Quintana: è quello tra il Croce Bianca e Massimo Gubbini. Dopo un matrimonio durato tre anni, infatti, il Rione del priore Andrea Ponti e il cavaliere ex Giotti hanno deciso di dirsi addio. Una separazione inaspettata e che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella serata di giovedì primo ottobre, soprattutto perché Massimo Gubbini nel 2017 era tornato in via Butaroni per vivere la sua seconda esperienza in biancorosso, dopo quella dei primi anni Duemila. Nessuno quindi si sarebbe aspettato un matrimonio così breve, anche in considerazione del fatto che lo scorso anno, attraverso un comunicato ufficiale, il Croce Bianca aveva rinnovato la fiducia al suo portacolori, facendo presagire che il rapporto sarebbe durato almeno fino alla fine di questo mandato consiliare.

Le voci dell’addio di Gubbini al Croce Bianca, sono state confermate nella mattinata di venerdì 2 ottobre dal priore Andrea Ponti. “Ieri sera (giovedi primo ottobre ndr) - ha spiegato Ponti a Rgunotizie.it - si è tenuta una riunione del consiglio nel corso della quale si è deciso di dividere le nostre strade”. Il motivo, secondo quanto dichiarato dal priore del Croce Bianca, sarebbe legato a “divergenze nella programmazione” che avrebbero portato ad una “separazione serena”. “Ringraziamo Massimo - ha quindi concluso Ponti - per quanto ci ha dato e per la vittoria nella Giostra della Rivincita dello scorso anno”.

Ma quello di Massimo Gubbini al Rione Croce Bianca non è stato l’unico addio delle ultime ore. Nella serata di giovedì primo ottobre, infatti, a riunirsi è stato anche un altro consiglio direttivo, quello del Rione Morlupo, nel corso del quale si è deciso di svincolare Lorenzo Paci. Dopo sei anni trascorsi a vestire i panni del “Baldo” ed un palio conquistato, quello della Giostra della Sfida del 2017 in sella a Lanunio, il più giovane vincitore della Quintana di Foligno - a 16 anni come portacolori del Giotti - Lorenzo Paci saluta così la contrada di via del Campanile.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Rione attraverso la propria pagina Facebook. “Il consiglio - si legge nel post - ha dedliberato lo svincolo del cavaliere Lorenzo Paci. Ringraziamo il plurivittorioso Lorenzo - si legge ancora - per la professionalità, l’impegno e la serietà dimostrata come uomo e come cavaliere. Sei anni trascorsi insieme, tante emozioni e un palio vinto. Ad un professionista come te - hanno concluso dal Morlupo - non possiamo che augurare tutto il meglio”.

Un matrimonio durato sei anni - come detto - e sul quale anche il fantino ha voluto dire la sua. “É stato un periodo veramente intenso, con una gran bella vittoria, dei piazzamenti e delle sconfitte. Potevamo vincere qualcosina in più, é vero, ma - ha dichiarato - la vittoria più grande per me questa volta é stata quella dei rapporti interpersonali. Ci ritroveremo presto avversari in campo - ha concluso Paci - ed anche molto agguerriti”.

Negli scorsi giorni, invece, a salutare il Rione nel quale aveva militato per sette anni era stato Pierluigi Chicchini. Un addio quello del Moro al Pugilli che ha, di fatto, aperto la strada ai cambi di casacca delle scorse ore.