Quintana, il giorno della Giostra torna il divieto della vendita di alcolici

Torna puntuale anche quest'anno l'ordinanza del sindaco di Foligno in vista della Giostra della Quintana di sabato prossimo, 15 giugno. L'atto, firmato dal primo cittadino Nando Mismetti, vieta la vendita o la somministrazione da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, di bevande alcoliche, con gradazione del contenuto alcolico in volume superiore al 5 per cento, sia all’interno che nelle immediate pertinenze del “Campo de li giochi”. Il divieto viene esteso, nel corso dello svolgimento della manifestazione, anche alla vendita, all’asporto e alla somministrazione di qualsiasi bevanda, o altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o in contenitori metallici. Intanto il programma della manifestazione per questo fine settimana prevede per domani, sabato 8 giugno, “Vulkano,” la Notte di fuoco alle 22 in piazza della Repubblica. Taverne sempre aperte anche domenica, mentre lunedì 10 giugno è in programma il Palio di San Rocco organizzato dal rione Cassero, che si svolgerà alle 22 in piazza San Domenico.