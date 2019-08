Rasiglia, distraggono il prete e rubano in chiesa

Una razzia eseguita senza scrupoli, nemmeno all'interno di un luogo sacro. A metterla a segno alcune persone che, negli scorsi giorni, hanno preso di mira il santuario della Madonna delle Grazie di Rasiglia. La loro è stata molto probabilmente un'azione congegnata e studiata a tavolino. A partire dalla ricerca della vittima giusta, della quale potersi approfittare. Nessuna casualità nemmeno nella scelta del luogo, una chiesa tranquilla ed isolata contenente un interessante “bottino” da poter depredare. Il fatto è avvenuto negli scorsi giorni, quando il gruppetto di delinquenti è entrato all'interno del santuario della Madonna delle Grazie, approfittando della buona fede del parroco per commettere il furto in un importante luogo di culto per molti pellegrini e da qualche tempo meta ambita anche per i turisti. Dai racconti degli sfortunati protagonisti della vicenda, risulta che i malviventi siano entrati nel santuario quando il prete si trovava da solo, chiedendogli un incontro per una confessione. Negli attimi in cui parte del gruppo distraeva il parroco, c'è chi si è intrufolato nella sacrestia e nella casa del sacerdote. I malviventi sono riusciti a rubare soldi ed effetti personali. Ma il furto avrebbe interessato anche piccoli quantitativi di oro. Un'operazione messa a segno da professionisti, vista l'abilità nel rubare oggetti preziosi senza destare nessun sospetto da parte delle vittime. Il furto è stato denunciato in commissariato. Grande sgomento e profonda tristezza da parte di tutta la comunità dei fedeli di Rasiglia, che si è trovata di fronte ad una situazione poco piacevole. L'oro, come riportato in un primo momento, non è stato rubato dalla statua della Madonna.