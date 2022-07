In regione altri 5 decessi legati al Covid-19, ma continua il calo dei contagi

Cinque vittime in un solo giorno. È la situazione legata alla pandemia in Umbria che, nella giornata di martedì 26 luglio, ha visto arrivare a 1.932 il numero complessivo delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. A fotografare la situazione è il bollettino diramato come di consueto dalla Regione, che evidenzia però anche il continuo calo dei nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti altri 1.494, ma di guariti ce ne sono 1.932. Il che porta ad una discesa degli attualmente positivi, che ora sono 21.609. Scende anche il numero delle persone in isolamento: 21.315. I nuovi positivi sono saltati fuori da 6.997 tamponi, di cui 639 molecolari e 6.358 antigenici. Il tasso di positività è dunque del 21%. Aumenta il numero delle persone ricoverate in ospedale, che passano dalle 287 di lunedì alle 294 di martedì. Ma i sette nuovi ricoveri riguardano coloro che sono entrati negli ospedali per altre patologie e sono risultate positive. Dalle 120 delle ventiquattro ore precedenti, alle attuali 127. Calano di una unità i ricoveri in area medica, che passano da 162 a 161, mentre c'è un paziente in più in terapia intensiva. Ora sono 6. Stabile la situazione nelle Rsa, dove di positivi se ne contano ancora 16.