Rgunotizie hackerato da AnonPlus, il gruppo contro la politica e le religioni

Domenica mattina movimentata per la nostra redazione, che ha dovuto fare i conti con gli hacker. Chi si fosse trovato ad aprire la pagina del nostro portale, rgunotizie.it, intorno alle 9 di ieri mattina, si è infatti imbattuto nel messaggio lasciato da AnonPlus, gruppo di hacker che negli ultimi tempi ha colpito non solo realtà giornalistiche - lo scorso aprile era toccato a Il Giornale - ma anche i siti dei principali partiti politici italiani, come il Pd e la Lega e fino ad arrivare all’Università di Roma. A campeggiare sulla schermata bianca e nera l’immagine di un uomo vestito di nero con una croce al posto della testa e poi, a seguire, il manifesto degli hacker. “AnonPlus - si legge - combatte i soprusi, le iniquità, le corruzioni, le manipolazioni, le religioni e quant’altro messo in atto da governi, politici, religioni e gruppi di potere finanziario a discapito del popolo”. Il gruppo dice di mettere offline “siti che contribuiscono attivamente al controllo delle masse, i quali, manipolando informazioni ed opinioni creano false realtà”. “AnonPlus - si legge ancora - non agisce per interessi personali o politici, non ha capi, muove per l’interesse del popolo e per restituire al popolo la sovranità”. “Il giorno che tali obiettivi saranno raggiunti - è la conclusione del manifesto - AnonPlus cesserà di esistere”. Messo offline anche il nostro sito, c’è voluto del tempo per ripristinare tutto il lavoro fatto dalla redazione fino al momento prima dell’hackeraggio. Ci scusiamo, quindi, con gli utenti per l’imprevisto. Ma ora chi siamo nuovamente online siamo altrettanto pronti per andare avanti, promuovendo un’informazione imparziale, che dia voce a tutti e che sia voce di tutti, così come abbiamo sempre fatto fin da quel primo giorno di quattro anni fa quando, un po’ per scommessa e un po’ per la voglia di metterci in gioco al fianco di decani del mondo del giornalismo, abbiamo dato vita a rgunotizie.it.