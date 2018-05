Riaperta la Madonna delle Grazie: "Festeggiamo dopo aver lottato a lungo"

A distanza di ventuno anni, le porte del Santuario della Madonna delle Grazie di Foligno si sono di nuovo spalancate. Domenica 13 maggio, infatti, la chiesa che era stata profondamente danneggiata dalla scossa del '97, ha accolto, gremita, la celebrazione della messa presieduta dal vescovo di Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi. Con la voce rotta dall'emozione, padre Vincenzo Lolli ha dichiarato: “In questi anni, abbiamo lottato molto per arrivare a questo giorno di festa. Questo è il luogo di Maria – si tratta di un santuario mariano - e ora che la chiesa è recuperata del tutto, darà accoglienza alla comunità folignate e fungerà da richiamo per la città di Foligno”. Visibilmente commosso anche il vescovo Sigismondi, che ha ringraziato le istituzioni regionali per aver permesso la riapertura del luogo sacro. Il santuario, posto sull'argine sinistro del fiume Topino, ha subito un lungo processo di ristrutturazione, dovuto tanto alle difficoltà delle imprese quanto alla complessità del restauro del ricco apparato decorativo. Realizzata in stile gotico su progetto dell'architetto folignate Vincenzo Benvenuti e dedicata nel 1898, la chiesa attuale si erge nel punto in cui secondo la tradizione Bernardino da Siena fu chiamato dall'immagine della Madonna dipinta in un'edicola, con queste parole: “Sono Maria delle Grazie, sono qui per dispensarle e nessuno le chiede?”. Questo sarebbe avvenuto nella prima metà del Quattrocento. Da quel momento in poi, le cronache cittadine registrano un costante numero di richieste di grazie. Non solo: la venerazione crebbe fino alla costruzione di un'originaria struttura nel 1491, rifatta poi nel 1603. L'assetto finale è stato dato nel 1888 per iniziativa di monsignor Michele Faloci Pulignani: demolita l'irregolare e fatiscente chiesa, è stata ricostruita nelle vicinanze con un'area più grande e una veste stilistica e artistica migliore. Sull'altare, spicca l'immagine risalente tra il XIV e XV secolo, che parlò a San Bernardino: tolta dalla nicchia che la accoglieva e inserita in un tabernacolo, anch'esso di stile neogotico, rappresenta la Madonna seduta a sinistra del Redentore, con la mano destra appoggiata sulla spalla di un Gesù ormai adulto, verso il quale reclina il viso. A fare da cornice all'immagine è una mandorla sorretta da quattro angeli e affiancata da San Giovanni Battista e San Giacomo Maggiore.