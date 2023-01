A Roma un'Epifania indimenticabile per mille folignati

La sveglia prima dell'alba, l'orgoglio di sfilare in Vaticano e il saluto del Papa. Sono solo alcune delle istantanee che circa mille folignati porteranno con sé all'indomani della trasferta a Roma legata all'Epifania. Il corteo “Viva la Befana”, che quest'anno ha visto protagonista proprio la città di Foligno, ha permesso a tantissime realtà cittadine di potersi mettere in mostra. Ma, soprattutto, è stata l'occasione per omaggiare papa Francesco con alcuni doni protenienti proprio da Foligno. A consegnarli tre particolari Re Magi, ovvero i cavalieri della Quintana: Luca Innocenzi, Massimo Gubbini e Piero Cruciani. Al Santo Padre è stato consegnato uno splendido dipinto di Aldo Canzi, insieme ad una stola papale realizzata dall'associazione “Rasiglia e le sue sorgenti” e a un calice in legno d'olivo prodotto da Vincenzo Petesse. Poi, da parte de “I Primi d'Ittalia”, consegnati mille chili di pasta che verranno donati alle persone bisognose. E, dalla finestra di San Pietro, papa Francesco ha salutato le tante associazioni folignati presenti, ringraziando anche il sindaco Stefano Zuccarini e il vescovo, Domenico Sorrentino. Per il corteo storico-folkloristico, giunto alla 36esima edizione, dalla cittadina umbra sono partiti ben 16 autobus, coordinati dal Comune. Il corteo ha preso il via intorno alle 10, snodandosi lungo via della Conciliazione e per arrivare poi in piazza San Pietro. I partecipanti hanno quindi assistituto all'Angelus. Quattordici le realtà associative che hanno risposto “presente” alla chiamata del Comune in vista dell’appuntamento capitolino. A cominciare dalla Quintana, presente con 125 figuranti. Ad aderire all’iniziativa anche il Gruppo volontari “Città di Foligno OdV”, gli Arcatores Fulgineum, il Circolo polisportivo “Forum Flaminii - Quintanella San Giovanni Profiamma”, il Gruppo sbandieratori e musici “Città di Foligno”, l’Uc Foligno Start, l’Asd “Educare con il Movimento”. E ancora l’Ente Giostra Quintanella Aps, l’associazione di volontariato “Carnevale dei Ragazzi Sant’Eraclio Onlus”, l’associazione Capodacqua, le comunanza agrarie di Pale e Scopoli, I Primi d’Italia e l’associazione “Rasiglia e le sue sorgenti”. Per l'occasione, il vescovo Sorrentino ha donato ai partecipanti un messaggio, consegnato ad ogni partecipante al corteo. Presente anche il cerimoniere pontificio, il folignate don Cristiano Antonietti. “È stata un'emozione indimenticabile veder sfilare tutte le componenti della delegazione folignate – ha detto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini - composta da quasi 1000 persone, applaudirli e ricevere la Benedizione dal Santo Padre”.