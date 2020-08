Sant'Eraclio, timori sull'arrivo del nuovo dirigente scolastico: “Vogliamo una presenza fissa”

Non disperdere il lavoro fatto sul territorio e l'identità di una frazione che ha lavorato e sta lavorando molto in favore dei giovani. E' con questo spirito che a Sant'Eraclio genitori ed educatori sono sull'attenti in vista dell'arrivo del nuovo dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Foligno3. Terminata la guida di Simona Lazzari, passata a dirigere l'Itt “Da Vinci” di Foligno, ora al “Galilei” dal primo di settembre subentrerà la nuova preside, la professoressa Carmen Laura Paladino. Nel precedente anno scolastico, la dirigente era stata assegnata al liceo “Alessi” di Perugia. Ma le sue continue assenze ed alcuni disservizi avevano convinto il personale scolastico ed i genitori degli alunni a prendere carta e penna e scrivere all'Ufficio scolastico regionale per chiedere degli interventi. Interventi che hanno portato ad una reggenza all'“Alessi”. Notizie, queste, arrivate sino a Sant'Eraclio, dove i diretti interessati hanno quindi chiesto rassicurazioni ai vertici dell'Usr e all'assessore regionale all'Istruzione, Paola Agabiti. Negli scorsi giorni il presidente del consiglio d'istituto, Massimo Badiali, ha scritto alla dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Antonela Iunti e all'assessore Paola Agabiti, per chiedere un incontro e illustrare le preoccupazioni del personale scolastico e dei genitori di Sant'Eraclio. Anche perché, alle normali difficoltà che si presentano alla ripresa dell'attività scolastica, quest'anno vanno aggiunte anche quelle legate alla gestione della didattica ai tempi del Coronavirus. “Siamo estremamente preoccupati – scrive nella missiva il dottor Massimo Badiali – dell'incarico conferito al nuovo dirigente scolastico. Senza minimamente dubitare delle qualità professionali del nuovo dirigente – prosegue la mail -, chiediamo una reale garanzia che ci tuteli sulla sua presenza continuativa”. Nelle prossime ore si svolgerà anche un incontro con tutti i rappresentanti di classe del “Galilei” e si procederà anche ad una raccolta firme per mettere nero su bianco l'importanza che certe realtà educative rivestono per Sant'Eraclio. Una popolosa frazione da sempre attenta alla crescita dei più piccoli, grazie anche all'impegno dell'oratorio “Don Mariano” e ad altri soggetti capaci di far crescere le relazioni già in giovane età. Presenza, relazione e futuro: questi i cardini sui quali s'incentrerà la raccolta firme. Con la speranza che l'Istituto comprensivo Foligno3 possa avere una guida presente e continuativa.