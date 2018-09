Sarà una Quintana in sicurezza: attivato il Coc per il corteo. Transenne al dio Marte, si valuta

Si stringono anche per il corteo e la giostra di settembre le maglie quinanare della sicurezza. Per la terza volta dall'entrata in vigore della circolare Gabrielli, anche la più importante manifestazione di Foligno dovrà fare i conti con l'adozione delle più ferree disposizioni in tema di “safety” e “security”. E' per questo motivo che giovedì pomeriggio i responsabili dell'Ente Giostra hanno incontrato quelli della polizia municipale per coordinare tutte le operazioni delle forze dell'ordine in vista del corteo storico di sabato 15 settembre. Osservata speciale sarà anche la “tenzone” di domenica 16 settembre, durante la quale varranno le disposizioni della Prefettura riguardanti gli eventi sportivi. Tornando al corteo per le vie del centro di sabato sera, verrà attivato il Coc, ovvero il Centro operativo comunale. Nella sede della polizia municipale di viale Marconi, verranno coordinate le operazioni delle forze dell'ordine e dei volontari che presteranno servizio nel percorso della sfilata. Per l'Ente Giostra era presente il geometra Mirko Fusconi, braccio destro del magistrato Arnaldo Radi: “Anche per la Rivincita di quest'anno verrà riproposto l'impianto di sicurezza delle precedenti due edizioni – sottolinea il magistrato Radi -. Come in passato, si redige un piano capace di valutare tutti i rischi e definire cosa fare in caso di emergenza”. Un piano già in parte messo in pratica domenica scorsa durante la Fiera dei Soprastanti anche se in maniera ridotta. Ai cinque speaker dislocati nel percorso del corteo, che daranno informazioni dettagliate in caso di emergenza, si aggiungono i punti di raccolta a piazzale Pertini, l'area pedonale di via Marconi, piazzale Falcone e Borsellino, parcheggio di via Nazario Sauro e l'area compresa tra via dei Molini e via Gentile da Foligno. Così come a giugno, anche a settembre in piazza della Repubblica gli stewart avranno a disposizione dei contapersone, mentre nelle vie dove passeranno i figuranti verranno applicati dei cartelli luminescenti per indicare le vie di fuga in caso di emergenza o di black-out. IN CAMPO – Per il giorno della “tenzone” è stata di nuovo messa l'ordinanza del sindaco che vieta la vendita e la somministrazione di bevande con un tasso alcolico superiore a cinque gradi. Il divieto sarà valido sia all'interno che nelle immediate vicinanze del “Campo de li Giochi” con multe da 400 euro per i trasgressori. Tolleranza zero anche sulla vendita di bevande e cibi su contenitori metallici o di vetro. Intanto, dopo quanto accaduto a settembre, dall'Ente Giostra ancora non è stata presa una decisione ufficiale per quanto riguarda la transennatura del dio Marte al termine della giostra. A chi vorrebbe festeggiare sotto la statua la vittoria del palio, palazzo Candiotti aveva già motivato la scelta legandola a questioni di sicurezza. Nei prossimi giorni anche questo tema finirà per essere discusso, ma le possibilità che le transenne rimangono sono alte.