Scacchi dietro le sbarre: i detenuti di Spoleto si preparano ad un torneo internazionale

Passi da gigante per il progetto “scacchi dietro le sbarre”: il torneo tra detenuti della casa circondariale di Maiano di Spoleto – tenutosi lo scorso anno e promosso dal tecnico Coni e istruttore Fide Mirko Trasciatti – dopo essersi spinto Oltreoceano in un match live con detenuti di Chicago, allarga i suoi orizzonti ed organizza un torneo internazionale. Sono 8 i paesi partecipanti – Armenia, Bielorussia, Brasile, Inghilterra, Italia, Spagna, Russia, Usa – che il 5 e il 6 agosto prossimi si collegheranno in diretta streaming per dare lo “start” al torneo. La struttura organizzatrice della due giorni di scacchi risponde al nome di “Cook County Department of Corrections” di Chicago. Il torneo internazionale di scacchi vedrà scontrarsi team composti da quattro partecipanti in giochi di quindici minuti, per un totale di sette round. Ovviamente è stata ideata una piattaforma web, perfezionata e fornita dagli organizzatori dell'evento, attraverso la quale i partecipanti possono giocare in diretta e vedere, in un portale dedicato, classifiche e risultati. Annunciata anche una conferenza Skype in lingua inglese per il sei agosto che avrà come special guest il dodici volte Campione del mondo di scacchi Grandmaster Anatoly Karpov. Lo sceriffo di Cook Country Thomas Dart ha spiegato che al termine del torneo i vincitori riceveranno un certificato di riconoscimento. Importante sarà anche la presenza dei media che seguano lo sviluppo dell'evento e, per questo, lo stesso sceriffo ha invitato le maggiori emittenti contando sul fatto che ogni carcere faccia altrettanto con i media locali. I documenti ed i servizi ottenuti saranno poi condivisi nei Paesi partecipanti. Questo torneo internazionale segna la consacrazione della manifestazione, soprattutto per quanto concerne l'idea che ne sta alla base: mai come in questo caso “scacchi” è sinonimo di aggregazione e uguaglianza, strumento per collegare realtà lontane e diverse, per avvicinare vite accomunate, prima dagli errori, ed ora, oltre che da una passione, da un vero e proprio sport.