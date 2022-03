Sellano, trovato con 60 grammi di hashish: denunciato

È stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish ed è stato denunciato. È quanto accaduto ad un giovane di Sellano, fermato per un controllo dai carabinieri della locale stazione. I militari, impegnati nei consueti servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a controllo il ragazzo e, dopo averlo trovato in possesso della droga, lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto e hanno o proceduto con il sequestro dell’hashish. Un’attività “molto significativa per una piccola realtà come Sellano”: così commentano l’operazione dall’Arma dei carabinieri, sottolineando il costante e capillare impegno su tutto il territorio.