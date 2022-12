Sente urla da una roulotte e spaventato chiama la polizia: all’interno una coppia che litigava

Spaventato dalle forti grida che ha sentito provenire da una roulotte parcheggiata lungo una strada a Foligno, un cittadino ha allertato le forze dell’ordine. Ad arrivare sul posto sono stati quindi gli agenti del locale commissariato diretto dal vice questore Adriano Felici. Dopo aver individuato il mezzo da cui arrivavano le urla, i poliziotti hanno identificato gli occupanti: due cittadini di origini straniere, già noti alle forze dell’ordine. Entrambi sono apparsi fin da subito in stato di ebbrezza. Agli agenti folignati, la coppia ha raccontato di un’accesa lite scoppiata per futili motivi. Un diverbio che - secondo quanto spiegano dalla Questura di Perugia - sarebbe degenerato a causa dell’abuso di alcol da parte dei due. Accertato che la lite era stata solo verbale e che la coppia non necessitava dell’intervento del personale del 118, gli uomini del commissariato folignate hanno identificato i due stranieri, raccomandandogli di evitare in futuro situazioni simili e di disturbare i residenti della zona con i loro schiamazzi. Conclusi gli accertamenti di rito, ‘intervento è stato inserito nell’applicativo Scudo.