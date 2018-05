Si è spento Lodovico Mattoni, tra i pionieri del Sagrantino

Foligno perde un pezzo della sua storia imprenditoriale. Si è spento a 73 anni Lodovico Mattoni, storico numero uno della cantina Terre de' Trinci, tra i pionieri della vinificazione “secca” del Sagrantino. Intuizione che ha permesso, negli anni Settanta, di rilanciare in tutto il mondo le potenzialità del vitigno autoctono. A capo della cooperativa Terre de' Trinci sin dagli albori, Lodovico Mattoni nella sua vita professionale ha ricoperto importanti ruoli nel settore agricolo e vitivinicolo. Presidente del Consorzio tutela vini di Montefalco, Mattoni è stato anche presidente regionale di Fedagri, ovvero l'ente che rappresenta le cooperative in ambito agricolo ed agroalimentare. Intrapredente e dinamico, ha dedicato tutta la sua vita al mondo del vino anche come volàno di promozione del territorio. Lodovico Mattoni è stato socio fondatore della Confraternita del Sagrantino e membro del Comitato tecnico vitivinicolo nazionale. Avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 28 maggio. Purtroppo però, ha dovuto arrendersi ad un male incurabile. I suoi funerali si terranno domani, mercoledì 2 maggio nella chiesa di Fiamenga alle 16.30. La redazione partecipa al dolore della scomparsa di Lodovico Mattoni, stringendosi attorno alla sua famiglia.