Si rinnova il patto di amicizia tra Foligno e La Louviere

La città di Foligno e quella belga de La Louvière hanno rinnovato il patto di amicizia che le lega. Il sindaco Stefano Zuccarini e il collega Jacques Gobert hanno infatti firmato il rinnovo del gemellaggio che lega le due comunità nel ricordo dell’emigrazione di tanti umbri andati a lavorare nelle miniere belghe. L’invito al primo cittadino folignate è arrivato in occasione delle celebrazioni per il 75esimo anniversario dell’accordo italo-belga e che ha visto presenti anche rappresentanti di Pineto in Abruzzo e di Aragona in Sicilia, altri Comuni gemellati con La Louvière. “Insieme ai quali - ha spiegato il primo cittadino - abbiamo inaugurato un monumento”. Diversi i doni istituzionali consegnati dal Comune di Foligno insieme al conferimento al sindaco belga del giglio d'oro della città. “Molto toccante la conferenza sull’immigrazione italiana in Belgio - ha commentato Zuccarini - e la visita alla miniera Bois du Cazier di Marcinelle dove persero la vita 262 lavoratori di cui 136 italiani”. Il Consiglio comunale di Foligno aveva reso omaggio alle vittime della tragedia.