Sicurezza, controlli della polizia tra Sant’Eraclio, Borroni e Corvia

Non si fermano neppure durante le feste i controlli della Polizia di Stato sul territorio, che anzi, proprio in questo periodo, ha rafforzato la propria attività di prevenzione dei furti e delle truffe, già prevista dal progetto “Borghi sicuri”. In particolare, negli scorsi giorni il monitoraggio effettuato nel comune di Foligno ha interessato non solo le aree del centro storico, ma anche le zone periferiche di Sant’Eraclio, Borroni e Corvia. É lì, infatti, che si è concentrata in maniera prevalente l’attività del personale dell’Ufficio Controllo del territorio del Commissariato di via Garibaldi, diretto dal vice questore Adriano Felici, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione crimine Umbria-Marche. Novanta le persone identificate e 56 i veicoli monitorati dagli agenti in servizio, che hanno anche comminato due sanzioni per violazione del Codice della strada. Effettuate anche verifiche all’interno degli esercizi commerciali presenti sul territorio al fine di riscontrare l’eventuale presenza di pregiudicati e garantire il rispetto della normativa prevista dal Tulps per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande e le sale da gioco. Come sempre, l’attività è stata preceduta da un’analisi delle principali criticità e delle caratteristiche del territorio al fine di poter meglio calibrare la presenza della Polizia di Stato per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità.