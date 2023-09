Sicurezza, controlli a tappeto nel centro storico di Foligno

Non si fermano i controlli straordinari della polizia sul territorio provinciale, disposti dalla Questura di Perugia nell’ambito del progetto “Borghi sicuri”. Controlli che in queste settimane di Quintana stanno interessando anche la città di Foligno, dal centro storico alle periferie. Passate al setaccio, infatti, le vie e le piazze del cuore cittadino, così come sono state pattugliate le aree di Borroni e Sant’Eraclio. In campo una task force composta dagli agenti del Commissariato di via Garibaldi, affiancati dai colleghi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche: insieme per monitorare le zone residenziali e quelle industriali per prevenire furti e scippi. Le attività, come detto, hanno interessato anche il centro cittadino per contrastare i fenomeni di disturbo ai turisti, di ubriachezza molesta e il compimento di reati. Effettuati, poi, sei posti di controllo lungo le principali vie d’accesso della città per sottoporre a controlli più approfonditi le persone sospette o pregiudicate e verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, compresa l’eventuale assunzione di alcol e stupefacenti da parte dei conducenti. Complessivamente sono state 82 le persone identificate, 49 invece i veicoli monitorati. Eseguite, infine, verifiche negli esercizi pubblici per accertare - com’è ormai noto - l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, ma anche il possesso delle licenze amministrative e contrastare la somministrazione di alcol a minori.