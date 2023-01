Sicurezza lungo i binari: negli ultimi giorni scortati 39 treni tra Foligno e Perugia

Proseguono incessantemente i controlli – predisposti dal Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo – nei principali scali ferroviari della Provincia di Perugia, finalizzati a garantire la sicurezza dei viaggiatori a bordo dei treni e nelle stazioni.

Le attività di monitoraggio, che hanno coinvolto gli operatori della sezione polfer di Foligno e del posto polfer di Perugia, hanno avuto come obiettivo quello di innalzare il livello di attenzione nei principali scali umbri per garantire maggiore sicurezza durante gli spostamenti dei cittadini a bordo treno.

Oltre ad una funzione di deterrenza contro i reati più diffusi – furti, rapine, accattonaggio molesto - gli operatori della polfer hanno anche vigilato le strade ferrate e le infrastrutture al fine di evitare danneggiamenti delle linee, furti di rame, episodi di imbrattamento e il transito dei pedoni sui binari, oggetto di alcune segnalazioni negli ultimi giorni.

L’attività è stata anche l’occasione per sensibilizzare i cittadini in merito ai comportamenti scorretti in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.

Nel corso dell’attività nelle stazioni di Perugia, di Foligno e degli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state 670 le persone controllate, 39 i treni scortati, 19 i servizi di pattuglia a bordo treno e 38 i servizi di vigilanza negli scali.