Sicurezza, con “Rail Safe Day” rafforzati i controlli anche alla stazione di Foligno

Si è conclusa nella giornata di martedì 25 ottobre l’operazione “Rail Safe Day”, che ha coinvolto - a partire dal 20 ottobre scorso - 191 agenti del Compartimento Polfer di Marche, Umbria e Abruzzo. Operazione che si è concretizzata in due giornate dedicate a controlli straordinari con l’obiettivo di prevenire reati e comportamenti scorretti in ambito ferroviario, a cominciare dall’attraversamento dei binari e, più in generale, dal mancato rispetto delle regole di sicurezza. In particolare, gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno e di Perugia, proprio nella giornata di martedì, hanno effettuato una serie di controlli sia in stazione che a bordo treno, garantendo così la sicurezza di tutti i passeggeri in transito. Forniti, dunque, consigli e avvertimenti sui comportamenti da tenere in stazione, non superando, ad esempio, la linea gialla o ascoltando i messaggi diffusi dagli altoparlanti, ma non solo. Nel corso dell’attività svolta, i poliziotti hanno effettuato anche tutta una serie di controlli sui documenti delle persone presenti nelle stazioni o sui convogli. Entrando nel dettaglio dei numeri, nelle stazioni di Perugia e Foligno e negli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state controllate 842 persone, effettuati 37 servizi di vigilanza in stazione, 19 operazioni di controllo a bordo treno, 10 poi i servizi lungo linea e 40 i treni scortati.