Sicurezza sui treni, agenti della Polfer scortano 33 convogli

Sono stati 33 i treni scortati nell’ultima settimana dagli agenti della polizia ferroviaria di Foligno e Perugia, impegnati anche nelle stazioni delle due città umbre e degli scali della provincia dove sono stati effettuati complessivamente 41 servizi di vigilanza. In totale sono state 680 le persone controllate e 16 le pattuglie impiegate a bordo treno. Questo, dunque, il bilancio dell’operazione “Rail Safe Day” avviata dal Compartimento della polizia ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo il 19 aprile. A partire dallo scorso mercoledì gli operatori della Polfer di Foligno e Perugia hanno quindi effettuato controlli sia sui convogli che in stazione al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri in transito, sia prevenendo reati che comportamenti scorretti in ambito ferroviario come l’attraversamento dei binari. Durante l’attività i poliziotti hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, al fine di garantire la sicurezza, effettiva e percepita, dei viaggiatori. Ma non solo. Hanno anche fornito ai viaggiatori alcuni consigli e avvertimenti utili per viaggiare in sicurezza, raccomandando ai cittadini di non superare la linea gialla, non salire o scendere dal treno al di fuori del marciapiede e di ascoltare i messaggi diffusi dagli altoparlanti.