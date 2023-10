Sicurezza sui treni e nelle stazioni, identificati oltre mille viaggiatori

Sono stati oltre mille - nello specifico 1.036 - i viaggiatori identificati nell’ultima settimana di controlli messi in campo dagli agenti della polizia ferroviaria di Foligno e Perugia nell’ambito dell’attività disposta dal Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo. Il bilancio della Questura di Perugia parla, inoltre, di 45 treni scortati, 22 servizi di pattuglia a bordo dei convogli e 43 di vigilanza nelle stazioni degli scali di tutta la provincia. Va avanti senza sosta, dunque, l’attività di prevenzione nelle aree di maggiore affollamento e a bordo dei treni, finalizzata a monitorare il flusso dei viaggiatori, con controlli a campione nei confronti delle persone sospette, per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale delle Ferrovie dello Stato. Controlli volti, di fatto, a contrastare le attività illecite, a partire da episodi di microcriminalità come furti, rapine, accattonaggio molesto, aggressioni ai controllori e ai capotreno. Effettuati anche servizi antiborseggio durante le fasi di ingresso e discesa dai convogli. Senza dimenticare l’attività di monitoraggio delle strade ferrate e delle infrastrutture, fondamentale per la tutela delle linee e per evitare danneggiamenti, furti di rame, episodi di imbrattamento e il transito dei pedoni sui binari. Durante il servizio, inoltre, gli agenti della Polfer si sono serviti degli smartphone in dotazione per controllare, in tempo reale, i documento, verificando così la presenza di soggetti con precedenti di polizia o sospetti. Come sempre, infine, l’attività è stata anche l’occasione per sensibilizzare i cittadini in merito ai comportamenti scorretti in ambito ferroviario: su tutti, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.