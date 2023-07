Simona Bianchi lascia la guida della direzione sanitaria dell'Usl Umbria 2

A distanza di due anni e quattro mesi dall'insediamento nella sede centrale dell'Azienda Usl Umbria 2 di viale Bramante a Terni, la dottoressa Simona Bianchi lascia l'incarico per assumere, con durata quadriennale, il ruolo di direttore sanitario dell'Ast (Azienda Sanitaria Territoriale) di Fermo, nelle Marche.

Nominata il 1° aprile del 2021 dal direttore generale Massimo De Fino alla guida della direzione sanitaria dell'Azienda Usl Umbria 2, in una fase delicata segnata dall'emergenza pandemica Covid-19, la dottoressa Bianchi ha anzitutto gestito e governato, con la direzione strategica aziendale, la campagna di vaccinazione che ha consentito il ritorno alla normalità.

"Fornendo un importante contributo e realizzando le indicazioni regionali e della direzione generale - dicono dalla Usl 2 - attraverso un proficuo e sinergico lavoro di squadra, ha inoltre definito, insieme al direttore amministrativo Piero Carsili, gli assetti organizzativi che saranno alla base di una moderna ed efficiente sanità territoriale ed ospedaliera dei prossimi anni".

La dottoressa Simona Bianchi si è laureata in medicina e chirurgia a Bologna nel 1990 con doppia specializzazione e vanta una significativa esperienza professionale maturata in Emilia Romagna a Forlì, Imola e al policlinico "Sant'Orsola Malpighi" di Bologna, poi ha rivestito il ruolo di direttore sanitario dell'ospedale di Perugia.

"Sono onorata di aver fatto parte di questa squadra" le parole della dottoressa Bianchi che lascerà l'incarico lunedì prossimo, 31 luglio. "Ho avuto modo di lavorare con colleghi di grande valore e professionalità - prosegue - e sono soddisfatta dei risultati raggiunti. Auguro le migliori fortune a questa realtà e a questa azienda che mi ha dato tanto dal punto di vista professionale ed umano, non dimenticherò questa importante esperienza".

"Un ringraziamento sentito e affettuoso a Simona - afferma il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino - per l'importante contributo garantito con competenza professionale, qualità umane, impegno e dedizione, in questi anni intensi e impegnativi. Sono certo che continuerà a fornire un valido aiuto nella realtà di Fermo, al fianco del direttore generale dell'Ast Gilberto Gentili. Un caro augurio ad entrambi - conclude il manager sanitario - per un futuro ricco di soddisfazioni e di realizzazioni".

Il direttore generale ha individuato il professionista che ha accettato la proposta di incarico e che sostituirà, dal prossimo 1° agosto, la dottoressa Simona Bianchi alla guida della direzione sanitaria della Usl Umbria 2. La nomina verrà ufficializzata a breve.